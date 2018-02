Andruszkiewicz: Pogarda salonu IIII RP wobec polskiego narodu trwa w najlepsze

W Warszawie zakończyła się Rada Krajowa PO. Choć głównym tematem Rady była polityka europejska, to nie zabrakło odniesień do spraw krajowych. Szef PO, Grzegorz Schetyna, mówił m. in. o patriotyzmie.

– Platforma Obywatelska proponuje Polakom dojrzały patriotyzm (...) Podstawowe wartości nowoczesnego konserwatyzmu: poszanowanie dla prawa, instytucji państwowych, tradycji są dziś obecne w PO, a nie w PiS – powiedział Schetyna. Do słów szefa Platformy mocno odniósł się poseł Wolnych i Solidarnych, Adam Andruszkiewicz. "G. Schetyna proponuje Polakom "dojrzały patriotyzm". A więc rozumiem, że Polacy, którzy dziś demonstrują publicznie swoją miłość do Polski, robią to wg PO "niedojrzale" – napisał polityk na Twitterze. Andruszkiewicz odniósł się także do dramatycznego obrazu Polski rządzonej przez PiS, który rysował podczas Rady Krajowej Grzegorz Schetyna. "Mam wrażenie, że PO żyje w alternatywnej rzeczywistości" – skomentował poseł WiS.