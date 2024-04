Mastalerek z ochroną SOP. Znamy kulisy decyzji MSWiA

W środę dziennik "Rzeczpospolita" podał, że szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek dostał ochronę Służby Ochrony Państwa (SOP). "Powody jej przyznania są niejawne" – mogliśmy przeczytać.

Według "Rz" decyzję w tej sprawie miał kilka tygodni temu wydać minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. – Zagrożenie jest realne, lepiej chuchać na zimne – powiedział informator gazety.

"Z Mastalerkiem jeździ kierowca i jeden oficer SOP"

Wirtualna Polska ustaliła, że decyzja o przyznaniu ochrony szefowi gabinetu prezydenta zapadła znacznie wcześniej, jeszcze kiedy rządziło PiS, w listopadzie ubiegłego roku. "Zweryfikowaliśmy te informacje w trzech źródłach: w służbach, MSWiA i Pałacu Prezydenckim" – przekazało wp.pl. – Do Pałacu Prezydenckiego zaczęły przychodzić listy z pogróżkami, inwektywami i "życzeniami śmierci". Zarówno w wersji papierowej, jak i pocztą elektroniczną. Mastalerek zaczął szybko budzić skrajne emocje. Także na ulicy przypadkowi ludzie próbowali go zaczepiać i obrażać – mówiła w rozmowie z portalem osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.

Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że decyzję o przyznaniu ochrony Mastalerkowi prezydent konsultował osobiście z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych i administracji i koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Po zmianie władzy nowy szef MSWiA Marcin Kierwiński nie zmienił decyzji poprzednika. – Służby oceniły zagrożenie dla polityka jako bardzo realne. Od momentu przyznania ochrony z Mastalerkiem jeździ kierowca i jeden oficer SOP, który przydzielony jest do bezpośredniej ochrony. Gdyby nie było realnego zagrożenia, Kierwiński ochronę by odebrał – stwierdził informator Wirtualnej Polski ze służb.

Służba Ochrony Państwa

Do głównych zadań Służby Ochrony Państwa należy ochrona osób i obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom. Osobami, którym z mocy ustawy przysługuje ochrona SOP są: prezydent RP, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. Jednocześnie SOP ochrania byłych prezydentów RP. Dodatkowo minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzję o objęciu ochroną innych osób ze względu na dobro państwa.

Szef gabinetu prezydenta

Marcin Mastalerek został szefem gabinetu prezydenta w październiku 2023 r., wcześniej, od 2020 r. był doradcą społecznym Andrzeja Dudy. Do jego zadań należy m.in.: kontakt z mediami, planowanie działań prezydenta, a także współpraca z Sejmem i Senatem oraz organami administracji publicznej, środowiskami politycznymi i organizacjami pozarządowymi.

