Ziemkiewicz: "Człowiek niewart pierdnięcia". Komentarze po wywiadzie Bergmana dla TVN

"Polacy gorsi od nazistów"

– Chciałem podkreślić tylko jedną rzecz. Myślę, że matka, kiedy mówiła, że Polacy byli gorsi od nazistów, to wszystko, co się wydarzyło - odbiło się dużym echem w Izraelu. Otrzymałem setki wiadomości od Żydów z całego świata. Ludzie mówili, że to co powiedziałem, to jest dokładnie to, co wydarzyło się w ich rodzinach. „Dziękujemy, ze powiedziałeś to, co słyszeliśmy jako dzieci – że Polacy byli gorsi od nazistów” – mówił dziennikarz "New York Timesa" w "Faktach po "Faktach" na antenie TVN24.

Skrajne opinie

W mocnych słowach postawę Ronena Bergmana określił publicysta "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz. "Ten pan przypomina mi „Paragraf 22” Hellera. A konkretnie jedno określenie: „człowiek niewart pierdnięcia” – napisał Ziemkiewicz na Twitterze.

Tymczasem Marek Borowski, były marszałek Sejmu, bardzo entuzjastycznie odniósł się do wywiadu Bergmana. Określił go jako "szczery, pasjonujący". Polityk wskazał, że wywiad powinien zostać wyemitowany w Telewizji Publicznej.

Zdaniem Krzysztofa Wyszkowskiego, "wywiad z Bergmanem to pokaz nienawistnej bezczelności głupka i upodlenia dziennikarza i całego TVN".