Prezydent podjął decyzję. Kolejna ustawa skierowana do TK

Informację o decyzji Andrzeja Dudy przekazała w piątek Kancelaria Prezydenta. "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej" – przekazano na stronie prezydenta.

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej skierowana do TK

Celem skierowanej do TK noweli jest przesunięcie w czasie wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Pierwotnie miała ona wejść w życie 1 kwietnia 2024 roku, jednak w wyniku decyzji rządu Donalda Tuska stanie się to rok później. Prezydent podpisał niniejszą nowelizację 18 marca, a weszła ona w życie 31 marca. Wątpliwości Andrzeja Dudy, dla których zdecydował się ją skierować w trybie kontroli następczej do Trybunału, "wynikają z czynności Marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów Panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

To kolejna osoba skierowana przez głowę państwa do TK z tego powodu. Wcześniejsze wnioski dotyczyły m.im. przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną.

Czym jest Krajowa Sieć Onkologiczna?

W skład KSO mają wejść specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (tzw. SOLO) I, II i III poziomu zapewnienia opieki onkologicznej wraz z centrami kompetencji, ośrodkami satelitarnymi i kooperacyjnymi. Mają one funkcjonować od 1 kwietnia 2024 r. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne mają być udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze – podstawowym.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy opieki onkologicznej KSO ma być oparta na kryteriach odnoszących się m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego i potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły sprawować opieki onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie będzie to jednak dotyczyło diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń dla osób poniżej 18 lat i w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

Wprowadzony ma zostać też obowiązek systematycznego oceniania satysfakcji pacjenta, co umożliwi korektę systemu opieki onkologicznej w sposób, który odpowiada oczekiwaniom pacjentów. Krajowy Ośrodek Monitorujący Krajową Sieć Onkologiczną będzie opracowywał i aktualizował wytyczne w sprawie postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii również poprzez adaptację zagranicznych opracowań.

