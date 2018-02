"Nie mamy łączności radiowej". Samotna walka Urubko o K2

Zgodnie z założonym wcześniej planem, przygotowanie ataku szczytowego przewidziano na początku marca. Jednak jak podają media, Denis Urubko wielokrotnie powtarzał, że dla niego zima kończy się wraz z końcem lutego. Celem himalaistów jest zdobycie K2 zimą. Szczyt jeszcze nigdy nie został zdobyty o tej porze roku.

Co teraz dzieje się z pozostałymi uczestnikami polskiej wyprawy na K2? – Plan na dzisiaj jest taki, że Marcin Kaczkan i Maciek Bedrejczuk mają przenieść obóz drugi na wysokość 6700, ustawić tam drugi namiot i uzupełnić tam trochę poręczówek. Marek Chmielarski i Artur Małek mają dojść w ciągu jednego dnia do tej dwójki. Jeśli to się powiedzie, pogoda będzie dobra, to jutro Marek i Artur mają dojść na wysokość 7200 metrów i wtedy może zobaczą Denisa wyżej, jeżeli pójdzie wyżej, jeżeli wiatr na to pozwoli – powiedział w rozmowie z RMF FM Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy.

Majer zaznaczył, że z Denisem Urubko nie ma w tej chwili łączności radiowej.