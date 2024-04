Wybory samorządowe. PKW podała frekwencję na godzinę 12

Marciniak powiedział, że liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 28 895 220.

Jak dodał, do godziny 12 wydano 4 773 413 kart do głosowania, co stanowi 16,52 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.

Zaznaczył, że w porównaniu z wyborami w roku 2018, frekwencja jest wyższa blisko o jeden procent.

Województwa i miasta z najwyższą i najniższą frekwencją

Przedstawiając dane o frekwencji w poszczególnych województwach, przewodniczący PKW podkreślił, że najwyższą frekwencję odnotowano w województwie podlaskim (19,13 proc.), warmińsko-mazurskim (17,78 proc.) i lubelskim (17,73 proc.).

Najniższą frekwencję odnotowano z kolei w województwie opolskim (14,23 proc.), dolnośląskim (15,04) i śląskim (15,34 proc.).

Marciniak przedstawił również informację o frekwencji w wybranych miastach. Najwyższą frekwencję odnotowano w Olsztynie (17,52 proc.), Lublinie (17,15 proc.) i Białymstoku (16,98 proc.).

Natomiast najniższą frekwencję odnotowano w Gdańsku (11,96 proc.), Katowicach (14,11 proc.) i Gorzowie Wielkopolskim (14,3 proc.).

W stosunku do liczby osób uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Ciasna (powiat lubliniecki, województwo śląskie), gdzie frekwencja wyniosła 9,27 proc.

Najwięcej wyborców w stosunku do liczby uprawnionych wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej (powiat nowodworski, województwo pomorskie), gdzie frekwencja wyniosła 34,09 proc.

Szef PKW: Wybory przebiegają w spokojnej atmosferze

Marciniak powiedział, że "wybory przebiegają w spokojnej atmosferze". Jak dodał, od czasu pierwszej konferencji PKW, która odbyła się o godzinie 10, odnotowano niewielki wzrost liczby zdarzeń, gdzie występuje podejrzenie popełnienia przestępstwa (2 zdarzenia) czy wykroczenia (40 zdarzeń).

Polacy wybierają w niedzielę przedstawicieli władz lokalnych – członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Od 7 trwa głosowanie. Cisza wyborcza potrwa do 21

Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Do momentu ich zamknięcia trwa cisza wyborcza, za której złamanie grożą surowe kary (za publikację sondażu nawet 1 mln zł).

Tam, gdzie głosowanie w sprawie wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie przyniesie rozstrzygnięcia, 21 kwietnia przeprowadzona zostanie druga tura.

Jak oddać ważny głos? Kiedy wyniki?

Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości. Po potwierdzeniu przez komisję wyborczą obecności w spisie wyborców, otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania (trzy karty otrzymają wyborcy w miastach na prawach powiatu).

Na każdej z kart wyborczych należy postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Na każdej karcie powinien znajdować się wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej (karta bez pieczęci jest nieważna).

Po wypełnieniu kart wyborca musi je wrzucić do urny wyborczej. Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy, ani też odstępować ich komukolwiek.

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów przygotowane przez pracownię Ipsos poznamy w niedzielę o 21. Oficjalne wyniki Państwowa Komisja Wyborcza ma ogłosić najpóźniej w środę.

