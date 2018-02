"Nikt normalny nie chodzi do TVP Info". Wpadka senatora PO

Senator Platformy Obywatelskiej był gościem programu "Młodzież kontra...". W czasie programu doszło do zabawnej sytuacji, ponieważ polityk nie wiedział, że "Młodzież kontra..." choć nagrywana jest w studiu TVP 3 Kraków, jest emitowana na antenie TVP Info.

Wszystko zaczęło się od pytania dotyczącego byłego wiceprezydenta Warszawy Jacka Wojciechowicza, który w mijającym tygodniu opuścił szeregi Platformy Obywatelskiej zarzucając jej władzom niedemokratyczne zasady i wymóg uzyskiwania zgód na wizyty w programach publicystycznych.

Odnosząc się do tych zarzutów Fedorowicz przekonywał, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której musiałby prosić o zgodę na występ w telewizji rzecznika partii Jana Grabca.

– I powiedziałby mi, że mam nie iść do telewizji? Przecież nikt normalny nie chodzi do telewizji Info. A ja jestem u was w telewizji, to jest Trójka, bo uważam, że mam prawo rozmawiać z młodzieżą – mówił senator. Na słowa te zareagował prowadzący program Sławomir Mokrzycki, który wyprowadzając polityka z błędu, powiedział że program jest emitowany na antenie TVP Info.

– A to przepraszam, myślałem, że… – odparł z uśmiechem senator. Na dokończenie myśli musiał jednak poczekać, bo jego słowa zagłuszały gromkie brawa publiczności. – Jestem z Krakowa, mamy redaktora z Krakowa, chciałbym, żeby zmiany, które są przeprowadzane przy okazji kolejnych zmian władzy, nie dotykały fachowców. Na szczęście w Krakowie często się to udaje – skwitował Fedorowicz.