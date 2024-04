Wybory samorządowe. Zaskoczenie w Poznaniu

Zgodnie z sondażem exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla WTK dotychczasowy prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zdobył 44,6 proc. a Zbigniew Czerwiński z PiS – 18,1 proc.

Trzecie miejsce zajął Przemysław Plewiński (Trzecia Droga) – 14,8 proc., czwarte – Beata Urbańska (Nowa Lewica) – 14,4 proc. głosów. Na Łukasza Garczewskiego (Społeczny Poznań) zagłosowało 8,1 proc. głosujących.

Jak przypominają media, PiS nigdy nie wprowadziło swojego kandydata do drugiej tury w wyborach na prezydenta Poznania.

Zwycięzcy w miastach

W przypadku kilku największych miast, wyniki sondażu exit poll wyglądają następująco:

Gdańsk: Aleksandra Dulkiewicz — 62,3 proc.

Katowice: Marcin Krupa — 66,5 proc.

Miasta, gdzie konieczna będzie druga tura:

Kraków: Aleksander Miszalski – 39,4 proc., Łukasz Gibała – 28,4 proc.

Wrocław: Jacek Sutryk – 38,9 proc., Izabela Bodnar – 31,4 proc.

Najbardziej prestiżowe starcie, czyli wybory w Warszawie wygrał bezapelacyjne Rafał Trzaskowski. Wiceszef PO zdobył 59,8 proc. głosów i rozstrzygnął sprawę już w I turze.

– Oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie, bo dla chłopaka, który się urodził i tu wychował, to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje, wpływa na humor, na całe życie. Największe podziękowania dla warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Mam nadzieję, że was nie zawiodę – powiedział Rafał Trzaskowski podczas wieczoru wyborczego KO. Polityk zabrał głos po wystąpieniu premiera Donalda Tuska.

Przypomnijmy, że exit poll to badanie sondażowe przeprowadzane wśród osób opuszczających lokale wyborcze. Bardziej precyzyjne są wyniki late poll, które opierają się na głosach policzonych przez komisje wyborcze.

Oficjalne wyniki Państwowa Komisja Wyborcza ma ogłosić najpóźniej w środę.

