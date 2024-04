Niespodzianka we Wrocławiu. Potrzebna będzie druga tura

Z wyników sondażu exit poll Ipsos dla telewizji Polsat, TVN i TVP wynika, że urzędujący prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zdobył 38,9 proc. głosów w pierwszej turze wyborów. Drugie miejsce zajęła poseł Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) Izabela Bodnar, która uzyskała 31,4 proc. Mieszkańców Wrocławia czeka zatem druga tura wyborów na prezydenta miasta.

Na trzecim miejscu znalazł się kandydat PiS Łukasz Kasztelowicz z wynikiem 13,7 proc. Kolejne miejsca zajęli: Jerzy Michalak (komitet Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy") – 7,9 proc., Robert Grzechnik (Konfederacja) – 4,9 proc. oraz Grzegorz Prigan (Wrocławianie dla Wrocławian) – 3,2 proc.

W tegorocznych wyborach Jacek Sutryk startował z komitetu: Jacek Sutryk Lewica i Samorządowcy. Platforma Obywatelska nie wystawiła własnego kandydata. Finalnie lider PO Donald Tusk udzielił Sutrykowi poparcia. Mimo to wielu polityków Platformy Obywatelskiej dystansowało się od dotychczasowego włodarza miasta. W 2018 r. Jacek Sutryk wygrał wybory prezydenckie we Wrocławiu już w pierwszej turze, choć nieznacznie przekroczył barierę 50 proc. Wówczas popierały go Platforma Obywatelska, Nowoczesna oraz Lewica.

Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę, 21 kwietnia.

Wybory samorządowe

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich – wynika z badania exit poll Ipsos. Na formację Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 33,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 31,9 proc. wyborców. Podium zamyka Trzecia Droga, która zyskała 13,5 proc. głosów. Dalej: Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,5 proc. głosów, Lewica – 6,8 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc. Inne, regionalne komitety wyborcze uzyskały 3,9 proc.

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc. To znacznie mniej niż w wyborach parlamentarnych z października 2023 r. W 2018 r. frekwencja w wyborach lokalnych wyniosła 54,9 proc.

Exit poll

Przypomnijmy, że exit poll to badanie sondażowe przeprowadzane wśród osób opuszczających lokale wyborcze. Bardziej precyzyjne są wyniki late poll, które opierają się na głosach policzonych przez komisje wyborcze.

Oficjalne wyniki Państwowa Komisja Wyborcza ma ogłosić najpóźniej w środę.

