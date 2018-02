Polska wkracza do grona rozgrywających

MARCIN MAKOWSKI: Czyli potrzebujemy rewolucji w polityce zagranicznej?

GEORGE FRIEDMAN: Wydaje mi się, że tak. Jeszcze 10 lat temu nikt by się nie przejął, co Warszawa ma do powiedzenia na dowolny temat. W tej chwili nie macie już tego „komfortu”. Dlatego polska klasa polityczna musi pojąć, że jej metody, komunikacja i cele powinny się dostosować do pozycji dużego gracza w centrum Europy. Gdy uchwalacie kontrowersyjne ustawy, będą one komentowane również za oceanem – nie możecie się temu dziwić i udawać zaskoczonych. Wiele narodów przegapia ten moment w swoich dziejach, ale Polska właśnie w tej chwili ponownie wkracza do grona nie tylko rozgrywanych, lecz także rozgrywających. Niestety, wasza mentalność nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością. Nadal wielu waszych obywateli i przedstawicieli elit politycznych sądzi, że Polska jest biedna oraz nieistotna. To nieprawda.