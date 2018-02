Genderyści chcą podbić Polskę

AGNIESZKA NIEWIŃSKA: Jesteśmy jednymi z ostatnich krajów w Europie z dość restrykcyjną ustawą dotyczącą aborcji, ale środowiska lewicowe nie zasypiają gruszek w popiele. Na Zachodzie działały podobnie? Pokazywały aborcję w różu?

KS. DARIUSZ OKO: Tak, analogie są oczywiste, bo wyznawcy lewicowych, ateistycznych, neomarksistowskich ideologii na całym świecie stosują te same metody, podobnie jak czynili to ich duchowi ojcowie marksiści i podobnie jak oni przy ich pomocy chcą podbić cały świat. Aborcyjny fanatyzm należy do istoty ideologii gender, której inwazja na Polskę, dzięki dobrej zmianie w rządzie, została przyhamowana, ale dalej usiłuje się ją przeprowadzić: atakowane są polskie szkoły, uczelnie i inne instytucje państwowe, trwa kampania lewackich mediów i polityków chcących ogłupić ludzi, zdeprawować ich rozum, sumienie i duszę. Jak bolszewicy ze swoim komunizmem usiłowali podbić Polskę, tak samo chcą ją podbić genderyści ze swoją ideologią śmierci. Podobnie jak tamtym w 1920 r., tak samo i tym trzeba się przeciwstawiać ze wszystkich sił. Tutaj potrzeba jednak wsparcia państwa, które niestety robi o wiele za mało na tym polu. Tutaj trzeba bić na alarm, tu trzeba wielkiej mobilizacji.