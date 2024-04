"Trudna i twarda rywalizacja". Bosak: Oni mogą mieć satysfakcję

Według przeprowadzonego przez Isps sondażu exit poll, który został opublikowany w niedzielę wieczorem po zamknięciu lokali wyborczych, w skali kraju w wyborach do sejmików województw Konfederacja wraz z Bezpartyjnymi Samorządowcami uzyskała 7,5 proc. głosów.

Krzysztof Bosak komentuje wynik Konfederacji

– To jest wieczór, w którym ci którzy pokazali wolę walki mogą mieć satysfakcję. Dlatego, że poprzednich wyborach wychodziliśmy z nieco podciętymi skrzydłami, były zdecydowanie wyższe oczekiwania, wynik wielu rozczarował. Teraz wszyscy pracowali bez żadnych wielkich oczekiwań. Wiedzieliśmy, ż ta rywalizacja jest bardzo trudna, bardzo twarda. Wiedzieliśmy, że wszystkie nowe formacje, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat weszły do parlamentu, z reguły nie poradziły sobie w wyborach samorządowych. Nierzadko nie przekraczały progu wyborczego, nie rejestrowały swoich list – mówił podczas wieczoru wyborczego Konfederacji jeden z jej liderów, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Jak podkreślił, Konfederacji i Bezpartyjnym Samorządowcom po wielu długich i niełatwych rozmowach udało się doprowadzić do ogólnopolskiego porozumienia, które skutkowało tym, że obu środowiskom udało się wystawić kandydatów we wszystkich województwach i wszystkich okręgach wyborczych. – Brawa dla naszych negocjatorów, którzy stworzyli to porozumienie – powiedział.

Niedzielny wieczór Bosak określił jako "wieczór satysfakcji". Na jutro zapowiedział analizę wyników, a już we wtorek start kampanii przed zaplanowanymi na maj wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Wybory samorządowe. Wyniki exit poll

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Według wyników badania exit poll, wygrało je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 33,7 proc. Polaków. Na drugim miejscem z wynikiem 31,9 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Trzecie miejsce podium należy do Trzeciej Drogi, która zdobyła 13,5 proc. głosów. Na Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców zagłosowało 7,5 proc. wyborców, zaś na Lewicą 6,8 proc.

