"Nie będę przepraszał, niech przepraszają komuniści". Rzymkowski o Marcu '68 i Żydach, którzy mieli na rękach krew Polaków

Poseł Kukiz'15 odniósł się we wczorajszym programie "Bez Retuszu" do Marca 1968 roku w kontekście zbliżającej się rocznicy. – Ja nie będę za to przepraszał, bo to komuniści mogą ewentualnie przepraszać – podkreślił polityk.

– Geopolityka światowa, nagłe przebiegunowanie, nagle Sowieci pokłócili się z Izraelem, postawili na świat arabski. Świat arabski dostał łomot podczas wojny i nagle reżim komunistyczny w Polsce zdecydował, że Natolin zrobił porządek z Puławami. Wewnętrzna rozgrywka partyjna – mówił Tomasz Rzymkowski.

Poseł Kukiz'15 wskazywał, że np. Adam Michnik został wówczas w Polsce, jego matka i ojciec również. Tylko brat wyjechał do Szwecji. – Brat miał krew Polaków na rękach i do tej pory Państwo Polskie go ściga, żeby go przywieźć i postawić przed sądem – dodawał. – Mieliśmy Helenę Wolińską, która też miała krew Polaków na rękach, siedziała w Wielkiej Brytanii i jak Polska domagała się, żeby przyjechała i stanęła przed wymiarem sprawiedliwości, odpowiedziała za zbrodnie, to od razu media światowe powiedziały: to jest przykład antysemityzmu – skwitował.