"Historyczny moment". Dawne gwiazdy TVP debiutują w śniadaniówce TV Republika

W poniedziałek rano na antenie Telewizji Republika zadebiutował poranny program pod nazwą "Wstajemy!".

– Jesteśmy programem poradnikowym, ale też inspiracyjnym. Tematy, które zamierzamy poruszać, dotyczą szeroko pojętego stylu życia, czyli zdrowia, w tym także psychicznego, aktywności fizycznej, kultury, sztuki, tradycji, edukacji, kulinariów, historii, rodziny oraz ciekawostek. W programie będziemy nawiązywać do bieżących wydarzeń i spraw ważnych dla każdego widza, takich jak bezpieczeństwo, nowe regulacje prawne, kwestie dotyczące funkcjonowania różnych instytucji i inne. W audycji znajdzie się wszystko to, co może być ważne, przydatne, pożyteczne lub po prostu ładne – mówiła jeszcze przed startem śniadaniówki TV Republika Anna Popek portalowi Wirtualnemedia.pl.

Anna Popek i Rafał Patyra zadebiutowali w śniadaniówce Telewizji Republika

– Nasza czterdziestopięciominutowa "pierwsza lekcja" zawierać będzie trzy rozmowy, dwa lub trzy felietony, prognozę pogody i kącik kulinarny w którym będziemy gotować lub omawiać przygotowane wcześniej potrawy – zapowiadała Popek w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Dziennikarka zdradziła też, że program prowadzić będą dwie pary prowadzących.

W poniedziałek, o godz. 6.09 widzów "Wstajemy!" powitali Anna Popek i Rafał Patyra. Oboje wcześniej pracowali w Telewizji Polskiej.

– Dzień dobry, to jest historyczny moment. Witamy państwa bardzo serdecznie, rozpoczynając tym samym nową erę w dziejach Republiki bowiem dzisiaj ruszamy z telewizją śniadaniową właśnie tutaj — powiedziała Anna Popek.

– I wierzymy, że to będzie owocna era, drodzy państwo. Gwarantujemy to osobą Ani Popek – dodał Rafał Patyra, przedstawiając współprowadzącą.

Ruszył program śniadaniowy TV Republika. Od czego zaczęli?

Prowadzący poświęcili sporo uwagi dacie rozpoczęcia nowego programu na antenie TV Republika. – Chińscy magowie twierdzą, że ósmy dzień kwietnia to dobry dzień, żeby coś rozpoczynać – zaczął Patyra.

– Dzisiaj jest dzień inauguracji. Wszystkie przedsięwzięcia, które rozpoczynają się właśnie dzisiaj, 8 kwietnia, mają pewność, że się powiodą. Jeżeli państwo mają w planach coś rozpocząć, zacząć dietę, rozpocząć nową pracę albo jakiś nowy etap w relacjach międzyludzkich, to dzisiaj jest ten moment. Proszę śmiało podejmować wyzwania, bo na pewno będą owocne i dobre i my wierzymy, że też tak będzie z nami – tłumaczyła Popek.

Rafał Patyra zauważył również, że "Wstajemy!" to "najwcześniejsza polska śniadaniówka".

