"Brakuje około 5 milionów". Szef PKW podał najnowsze dane

– Liczba osób uprawnionych w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 24 608 964 – poinformował Marciniak na konferencji prasowej w poniedziałek o godzinie 10.

– Dla przypomnienia, mamy przeszło 29 milionów wyborców, czyli jeszcze brakuje tutaj około 5 milionów – dodał.

Do PKW spływają protokoły. Nowe dane o frekwencji

Szef PKW przekazał, że w obwodach, z których otrzymano dane, oddano 12 632 438 głosów ważnych, co stanowi 53,33 proc. liczby osób uprawnionych do głosowania w tych wyborach.

Marciniak poinformował również, że frekwencja, według częściowych danych oficjalnych, wyniosła 51,33 proc.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że oficjalne wyniki wyborów poznamy, kiedy wpłyną dane ze wszystkich komisji w kraju i będzie 100 proc. protokołów. – Już na przykładzie wszystkich poprzednich wyborów wiemy, że jedna komisja potrafi nam wstrzymać całość – dodała.

Wybory samorządowe 2024. Wyniki exit poll

Z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS zdobył 33,7 proc. głosów, Koalicja Obywatelska – 31,9 proc., Trzecia Droga – 13,5 proc., Konfederacja – 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc. głosów. Inne, regionalne komitety wyborcze uzyskały 3,9 proc. poparcia.

Najwięcej głosów dla PiS, najwięcej sejmików dla KO

Według Ipsos Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w sześciu województwach (to o trzy mniej niż w poprzednich wyborach samorządowych). W dziesięciu wygrała Koalicja Obywatelska.

Sondażowa frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc. To znacznie mniej niż w wyborach parlamentarnych z października 2023 r., kiedy do urn poszło prawie trzy czwarte Polaków uprawnionych do głosowania. W 2018 r. frekwencja w wyborach lokalnych wyniosła 54,9 proc.

