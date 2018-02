"Kontrole będą wzmożone. Niech się nie cieszą ci, co chcą ograć prawo". Piotr Duda o wolnych niedzielach

Duda zapewnił, że w sprawie nowego prawa wiele wniosło spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Państwową Inspekcją Pracy.

– Oni ocenili tę ustawę tak, żeby była jedna interpretacja. Wiem, że są w regionach i województwach powołani koordynatorzy, jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy i kontrole będą wzmożone – przekonywał.

Duda zapewnił ponadto, że ustawa w razie potrzeby zostanie nowelizowana.

– Niech się nie cieszą ci, co dzisiaj myślą, że ograją prawo, że pokombinują. Chociaż Polak jest kreatywny i potrafi wiele rzeczy wymyślić. Przeżyliśmy wydzierżawienie odkurzacza, to przeżyjemy i to. Było święto Trzech Króli i też próbowali kombinować. Spokojnie, zobaczymy i ocenimy – mówił.

Szef "Solidarności" zaznaczył, że nie przywiązuje uwagi do krytyki projektu. Jego zdaniem negatywne komentarze są „wrzucane, aby zdenerwować rządzących”.

– Nie przejmuję się atakami. Jak jesteśmy atakowani, to znaczy, że robimy dobrą rzecz. A ci frustraci niech sobie piszą, co chcą – stwierdził Piotr Duda.

Czytaj także:

Szef "Solidarności": Rząd i prezydenta oceniam na czwórkęCzytaj także:

Prezydent podpisał ustawę podpisał ustawę ograniczającą handel w niedziele