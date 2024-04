Aborcja na godzinę przed porodem. Sejm zajmie się szokującym projektem

Złożone projekty dopuszczają aborcję „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w przypadku podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności zezwalają na uśmiercenie dziecka nawet na godzinę przed jego narodzinami.

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny uruchomiły program „Masz Wpływ!”, mający na celu oddziaływanie na polityków, aby zadbali o konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia nienarodzonych dzieci.

Organizacje zachęcają do kontaktowania się z biurami poselskimi z apelem o odrzucenie proaborcyjnych projektów. Więcej na ten temat na stronie obronanienarodzonych.pl.

Aborcyjne projekty w Sejmie

Pierwsze czytanie projektów ustaw jest zaplanowane na 11 kwietnia. W Sejmie złożone zostały cztery projekty. Pierwszy z nich – autorstwa Lewicy – zakłada legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży. Taka propozycja znajduje się również w projekcie Koalicji Obywatelskiej. Projekt ten zezwala też w wyjątkowych przypadkach na aborcję w późniejszym terminie oraz zakłada zmuszenie placówek medycznych do wykonywania aborcji, jeśli podmiot jest związany umową z NFZ.

Z kolei projekt Trzeciej Drogi domaga się odwrócenia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., zakazującego aborcji eugenicznej, co oznaczałoby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego. Próbuje przy tym wprowadzić możliwość dokonania aborcji ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety w ciąży.

Inny projekt Lewicy ma nowelizować Kodeks karny w postaci częściowej depenalizacji i dekryminalizacji czynów związanych z aborcją: całkowitego wyłączenia przestępności zabicia dziecka do 12. tygodnia ciąży za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności aborcji za zgodą kobiety po 12. tygodniu ciąży w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby dziecka.

Telefon za życiem



W związku z tym, Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny zachęcają do kontaktowania się z biurami poselskimi parlamentarzystów z własnego okręgu. Na stronie obronanienarodzonych.pl znajdują się instrukcje dotyczące pisania maili i telefonowania do biur. Umieszczono tam również odpowiednie dane kontaktowe.

- Sprawmy, by podstawowe wartości, których nie wolno negocjować, były reprezentowane w Sejmie. Apelujmy do sumień naszych przedstawicieli, przypominając im o konstytucyjnej gwarancji prawa do życia. Jeśli chcą zasłużyć na nasz szacunek i dobrą opinię przyszłych pokoleń, muszą zagłosować przeciwko projektom ustaw, które deprecjonują to najbardziej podstawowe prawo – piszą organizatorzy akcji.

Posiedzeniu Sejmu towarzyszyć będzie szereg wydarzeń. 11 kwietnia przed Sejmem ustawiony zostanie dzwon „Głos Nienarodzonych”. Od godz. 8 każdy przechodzień będzie mógł uderzyć w dzwon, aby posłowie usłyszeli jego dźwięk. O 14 rozpocznie się konferencja prasowa środowisk prolife. O 15 natomiast w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu zostanie odprawiona Msza Święta. Z kolei o 16 przed kościołem zorganizowany zostanie wiec poparcia dla ochrony życia, a godzinę później wyruszy stamtąd marsz, który zakończy się przed Sejmem RP.

Czytaj też:

Narodowy Marsz Życia. Zięba: Polacy za aborcją? To czysta uzurpacjaCzytaj też:

PE interweniuje w sprawie Polski. Biedroń ujawnia, że Bruksela ponagli rząd Tuska