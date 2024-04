Portal Zero. Stanowski idzie za ciosem

"Trochę to kosztowało, bo ponad 60 000 złotych, ale udało się kupić domenę zero.pl. No to teraz czas zbudować portal informacyjno-publicystyczny" – napisał Krzysztof Stanowski na X. Twórca Kanału Zero idzie za ciosem po sukcesie swojego youtubowego projektu.

Stanowski otwiera portal Zero. Będzie kolejny sukces?

Na razie nie ma dokładnej daty startu portalu.

– To co w tej chwili oglądamy na Kanale Zero, to nie są treści newsowe. Pojawiają się w rozmowach, ale nie są podstawą przekazu. A portal publicystyczno-informacyjny musi takie treści mieć – podkreśla Adam Szynol, medioznawca z Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, cytowany przez portal Press.pl. Ekspert nie chce na razie przesądzać o sukcesie tego projektu. Zaznacza jednak, że portal to inicjatywa, która wymaga stworzenia redakcji, a sami publicyści to za mało. Dodatkowo potrzebni będą inni odbiorcy, skłonni do czytania dłuższych tekstów.

Milion subskrypcji. Kanał Zero bije rekordy

Kanał Zero, zgodnie z zapowiedzią wystartował w czwartek 1 lutego o godz. 20.00. Za projekt odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który kilka miesięcy temu odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego.

Jako pierwsza na Kanale Zero została wyemitowana rozmowa ze Stanowskim, którą poprowadził Przemysław Rudzki. Przybliżyli m.in. ramówkę nowego projektu. Dzień później na kanale pojawił się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przeprowadzili go wspólnie Krzysztof Stanowski oraz znany z RMF FM Robert Mazurek.

Jeśli chodzi o wyniki oglądalności, już w pierwszych dniach Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy i nie może narzekać na brak zainteresowania. W niedzielę 24 marca przekroczył milion subskrypcji.

