Wywalczył mandat i pijany awanturował się na stacji. Radny usłyszał zarzuty

– Około 5:00 nad ranem w poniedziałek otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednej ze stacji paliw w Kolnie trzech nietrzeźwych mężczyzn jest agresywnych wobec pracowników stacji – przekazała portalowi Interia st. sierż. Ewa Zabłocka z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Mężczyźni przyszli na stację benzynową. Wszczęli awanturę po tym, jak okazało się, że nie ma ciepłych hot-dogów. – Chcieli też kupić alkohol, a gdy spotkali się z odmową ze strony pracowników stacji, zaczęli ich obrażać przy użyciu wulgaryzmów. Podczas czynności jeden z tych mężczyzn był też agresywny w stosunku do funkcjonariuszy – poinformowała Zabłocka.

40-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa znieważenia policjantów. – Natomiast wobec dwóch pozostałych mężczyzn zostaną wszczęte czynności wyjaśniające – dodała st. sierż. Zabłocka.

Zatrzymany wytrzeźwiał i usłyszał zarzuty z artykułów: 224 paragraf 2 oraz 226 paragraf 1 Kodeksu karnego. – Dotyczą one znieważenia funkcjonariusza oraz wywierania wpływu na czynności urzędowe organu lub funkcjonariusza – doprecyzowała st. sierż. Ewa Zabłocka. Mężczyźnie grozi kara do nawet trzech lat pozbawienia wolności. Ten nie przyznaje się do winy.

Radio Białystok dotarło do świadków zdarzenia. Według nich agresywni mężczyźni "grozili, że będą interweniować u przełożonych policjantów, żeby zostali zwolnieni ze służby". Z kolei serwis kolniak24.pl podaje, żesamorządowiec był już kiedyś zamieszany w awanturę w jednym z miejskich pubów. Wtedy również trafił do izby zatrzymań.

