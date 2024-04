Dymisje w Służbie Ochrony Państwa. "Tusk domagał się zmiany"

Ppłk Bartłomiej Hebda, odpowiadający za działania ochronne w Służbie Ochrony Państwa, to były szef ochrony prezydenta Andrzeja Dudy. Płk Włodzimierz Gawęda zajmował się logistyką w SOP.

Dziennik "Rzeczpospolita" donosi, że Hebdę ma zastąpić szef ochrony premiera Donalda Tuska, ppłk Tomasz Jackowicz, natomiast Gawędę – dotychczasowy szef finansów w SOP Maciej Lewiński. Informacje "Rz" potwierdził portal Onet.pl. Powody zmian nie są znane. Oficjalną decyzję minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński ma ogłosić jeszcze we wtorek, 9 kwietnia.

Trzęsienie ziemi w SOP?

"Rzeczpospolita" niedawno informowała, że w Służbie Ochrony Państwa zakończono kontrolę ministerialną. Kontrolerzy badali m.in. sprawę z szefem pirotechników w SOP Radosławem Sz., który korzystał z ochronnych samochodów służbowych bez odpowiednich uprawnień. Kontrola obejmowała również działania SOP podczas zabezpieczania miesięcznic smoleńskich oraz zasadność objęcia ochroną przez poprzedników tak dużej liczby osób i zakres tej ochrony.

Według nieoficjalnych doniesień medialnych zmiany na stanowisku wiceszefa Służby Ochrony Państwa odpowiadającego za ochronę najważniejszych osób w państwie miał domagać się premier Donald Tusk.

Bartłomiej Hebda wydał zgodę policji na wejście do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymanie posłów PiS Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika.

Służba Ochrony Państwa

Do głównych zadań Służby Ochrony Państwa należy ochrona osób i obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom. Osobami, którym z mocy ustawy przysługuje ochrona SOP są: prezydent RP, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. Jednocześnie SOP ochrania byłych prezydentów RP.

Dodatkowo minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzję o objęciu ochroną innych osób ze względu na dobro państwa.

