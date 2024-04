Zwłoki na Woli. Zarzut poczwórnego zabójstwa dla Ukraińca

"Do wieczora zarzut poczwórnego zabójstwa ma mieć postawiony jedna z 7 osób zatrzymanych w związku ze znalezieniem ciał czterech mężczyzn w kamienicy na warszawskiej Woli" – podała rozgłośnia RMF FM. Ukrainiec miał dokonywać zabójstw na przestrzeni czasu, a zwłoki ukrywać w budynku, w którym schronienie znajdowały osoby bezdomne. To przeznaczona do remontu kamienica.

Na razie nie są znane motywy działania podejrzanego. "Chodzić może o porachunki w środowisku bezdomnych Polaków i Ukraińców" – wskazuje RMF FM. Nie wiadomo, kim są ofiary.

Makabryczne odkrycie

W opuszczonej kamienicy przy ul. Grzybowskiej, w niedzielę wieczorem pojawiły się służby. Na miejscu odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, którzy mieli rozległe rany tłuczone. Na policję miała zgłosić sprawę 46-letnia obywatelka Ukrainy. – Przyszła do komisariatu kolejowego na dworcu Warszawa Centralna. I powiedziała, że w pustostanie przy ul. Grzybowskiej zostało zabitych dwóch mężczyzn. Policjanci ze zgłaszającą udali się pod wskazany adres, gdzie w jednym z lokali ujawnili dwa ciała bez oznak życia. Na miejscu zatrzymano 34-letniego Andriia S. i 34-letnią Viktorię V. Oboje ukraińskiej narodowości – przekazał serwisowi WP jeden ze śledczych, zaznajomiony ze szczegółami.

Kolejne zwłoki odkryte zostały w poniedziałek. Zostało wszczęte śledztwo. – Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w związku z ujawnieniem w opuszczonej kamienicy przy ul. Grzybowskiej w Warszawie czterech ciał mężczyzn. Na miejscu zdarzenia zespół śledczy przeprowadził oględziny miejsca ujawnienia zwłok – informuje WP Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodał, że ślady i przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia wskakują, że do ich śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

– Ciała zmarłych mężczyzn przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia ich sekcji zwłok. Trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia okoliczności ich śmierci. W sprawie zatrzymano osoby mogące mieć związek z przedmiotowym zdarzeniem – powiedział prokurator.

Czytaj też:

Cztery ciała w kamienicy na Woli. Media: Wśród zatrzymanych Ukraińcy