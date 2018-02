Sprawiedliwych wśród Narodów Świata apeluje o dialog. Morawiecki: Dziękuję za wyciągniętą rękę do zgody

Dzisiaj do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynął list polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. 50 sygnatariuszy zaapelowało do polityków z Polski oraz Izraela, aby powrócili „na drogę dialogu i pojednania”.

Najwyższa próba człowieczeństwa

– Dziękuję bardzo za ten apel, który skierowaliście państwo do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby wypracować jak najbardziej akceptowalne i opierające się na prawdzie rozwiązania, bo na pewno to, w jaki sposób służyliście człowieczeństwu i Polsce, i jak ratowaliście naszych współbraci w czasach drugiej apokalipsy, to robiliście to zarówno ze względu na konieczność, jaką czuliście w sercu, konieczność ratowania drugiego człowieka, ale pewnie też ze względu na moralne, etyczne głosy, które w was były i przekładały się na tak dzielny czyn – mówił premier Morawiecki podczas spotkania ze Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dalej, premier podkreślił jak duże znaczenie ma działanie osób zebranych na dzisiejszym spotkaniu, w historii Polski. – Polska wspólnota żydowska, ogólnoświatowa, zawdzięcza wam to, że w tym czasie najstraszliwszej próby mieliście w sobie tyle odwagi, żeby przełamać naturalny strach tamtych czasów i zrobić to, co zrobiliście – mówił Morawiecki.

– Sądzę też, że ci, którzy znają realia okupowanej Polski czasów II Wojny Światowej, wiedzą, że nie można było przetrwać właściwie bez pomocy Polaków – takiej czy innej – od kromki chleba, szklanki wody, a skończywszy na tym najbardziej niebezpiecznym, czyli ukrywaniu naszych współbraci, współobywateli żydowskich, obywateli państwa polskiego – dodał premier.

– W imieniu rządu Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków bardzo za to dziękuję, za ten wielki czyn, który zrobiliście i za tę pamięć, którą przechowaliście, ale również za tę wyciągniętą rękę do poszukiwania zgody, kompromisu w tym trudnym czasie, kiedy państwo polskie walczy o prawdę po wielu dziesiątkach lat zaniedbań – podkreślił Morawiecki.