Policja utrudnia pracę Telewizji Republika. Zarekwirowała drona i kartę pamięci

"Policja powołując się na decyzję prokuratora zarekwirowała kartę pamięci, na której znajdują się należące do Telewizji Republika tajemnice dziennikarskie. Uważamy to za ciężkie naruszenie wolności mediów i naruszenie chronionej prawem tajemnicy dziennikarskiej" – poinformował dyrektor programowy TV Republika Michał Rachoń, który był obecny przy ul. Grzybowskiej.

Wcześniej operator drona stacji nagrał fasadę budynku, w którym prowadzone są czynności związane z zabójstwem czterech osób. Po pewnym czasie na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, którzy skonfiskowali kartę pamięci. Pytani przez reportera Michała Gwardyńskiego o podstawę prawną takiego działania, odmawiali udzielenia jakichkolwiek informacji.



– Bardzo dziwna sytuacja. Mamy wszystkie zgody potrzebne do tego, aby realizować tutaj zdjęcia tak jak wszystkie inne ekipy – komentuje szef wydawców TV Republika Jarosław Olechowski. – Te działania, które są podjęte, są absurdalne. Mamy wszystkie uprawnienia, aby latać dronem nad tym obszarem. Można to było zweryfikować w krótkiej rozmowie. Nie trzeba było zatrzymywać człowieka, rekwirować nam sprzętu i karty pamięci, żeby się o tym przekonać– podkreśla. Michał Rachoń przekazał policji zgody na latanie dronem.



Zwłoki na Woli. Zarzut poczwórnego zabójstwa dla Ukraińca

Ekipa TV Republika, podobnie jak inne media, pojawiła się na warszawskiej Woli w związku z odkryciem w jednym z budynków zwłok czterech osób. "Do wieczora zarzut poczwórnego zabójstwa ma mieć postawiony jedna z 7 osób zatrzymanych w związku ze znalezieniem ciał czterech mężczyzn w kamienicy na warszawskiej Woli" – podała rozgłośnia RMF FM. Ukrainiec miał dokonywać zabójstw na przestrzeni czasu, a zwłoki ukrywać w budynku, w którym schronienie znajdowały osoby bezdomne. To przeznaczona do remontu kamienica.

Czytaj też:

