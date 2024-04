Mariusz Kamiński stanie przed komisją śledczą. Znamy datę

O tym, że były szef MSWiA i koordynator służb specjalnych zostanie przesłuchany przez sejmową komisję śledczą ds. wyborów korespondencyjnych poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasowa jej przewodniczący Dariusz Joński.

Mariusz Kamiński stanie przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych

– Mariusz Kamiński stanie przed komisją śledczą 23 kwietnia – powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej.

Oprócz byłego ministra, w kwietniu przesłuchany zostanie również były szef Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Maciej Biernat.

Joński przekazał ponadto, że komisja planuje zakończyć przesłuchania świadków do końca maja. Ostatnim ma być prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jego przesłuchanie odbędzie się na ostatnim posiedzeniu, które odbędzie się prawdopodobnie 24 maja.

Kiedy raport końcowy z prac komisji?

Przypomnijmy, że Sejm przegłosował powołanie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych na początku grudnia ubiegłego roku. Zadaniem komisji jest zbadanie, "czy organizacja oraz przygotowanie wyborów doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia finansami Skarbu Państwa". Chodzi o wybory prezydenckie, które zaplanowano na 10 maja 2020 roku. Z uwagi na zagrożenie związane z panującą wówczas pandemią COVID-19, zgodnie z planem rządzący, miały one się odbyć w formie korespondencyjnej. Ostatecznie nie odbyły się one w ogóle w tym terminie. Pomimo tego, na ich organizację wydano ponad 80 milionów złotych.

Komisja ds. wyborów kopertowych planuje przedstawić raport końcowy ze swoich prac już w czerwcu. Wtedy też sprawozdanie komisji ma zostać zaprezentowane na posiedzeniu Sejmu.

