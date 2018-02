MON rezygnuje z pomysłu Macierewicza? Chodzi o specjalną świątynię

Według ustaleń rozgłośni Ministerstwo Obrony Narodowej nie posiada żadnych dokumentów związanych z utworzeniem Sanktuarium Wojska Polskiego na Świętym Krzyżu.

Macierewicz, jeszcze jako szef MON, chciał, aby na terenie klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej powstała specjalna świątynia poświęcona armii. – Będę robił wszystko co możliwe, by obecność wojska była tutaj trwała – zapowiadał we wrześniu minister.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium, usytuowane na szczycie Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego.