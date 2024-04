Dali mu trzy dni. Świrski odpowiada na żądania TVP

Likwidator TVP Daniel Gorgosz zażądał od przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego natychmiastowej zapłaty środków z wpływów abonamentowych na realizację misji publicznej. Informację w tej sprawie przekazało we wtorek Centrum Informacji TVP. Co z tym żądaniem planuje zrobić KRRiT?

– To wezwanie jest bezzasadne – ocenił w rozmowie z portalem wPolityce.pl Maciej Świrski, wskazując, że decyzje referendarza są w dalszym ciągu nieprawomocne. – Zarówno jeśli chodzi o wpis likwidacji do KRS, jak i odrzucenie wniosku o sądowy depozyt – wskazał.

Według szefa KRRiT, żądania kierowane przez Gorgosza dotyczące wypłaty środków z abonamentu, które uzasadnia odrzuceniem wniosku o depozyt oraz powołując się na wpis do KRS, są teraz bezzasadne. – Dopiero jeśli orzeczenia sądu się uprawomocnią, to wtedy zgodnie z uchwałą nr 40 KRRiT z tego roku będziemy mogli te pieniądze wypłacić tym spółkom, których likwidatorzy zostali prawomocnie wpisani do KRS-u – oświadczył.

Maciej Świrski: Gorgosz mówi nieprawdę

Maciej Świrski zarzucił też Gorgoszowi mówienie nieprawdy. Chodzi o informację, w myśl której szef KRRiT miał "arogancko" i brakiem reakcji reagować na jego wcześniejsze wezwania o zapłatę środków.

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji skierowała do niego pytania o przekazanie wyjaśnień, czy pieniądze z abonamentu są wydawane na cele misji publicznej i jak ta misja publiczna jest realizowana. Widzieliśmy przecież wszyscy, że nadawanie TVP Info zostało zawieszone, to działo się przecież jeszcze w styczniu. Wysłaliśmy zapytania do pana Gorgosza w tej materii, jako do osoby faktycznie sprawującej władzę w spółce. I to on źle się zachował, bo odmówił udzielenia informacji – powiedział. Jak dodał, nie będzie oceniał, czy było to z jego strony aroganckie, czy nie, ale naruszające ustawę o radiofonii i telewizji, "gdzie jest mowa o tym, że przewodniczący KRRiT ma prawo zażądać od wytwórcy usługi medialnej wszelkich informacji dotyczących realizacji tej usługi, tak by móc skontrolować jak ona jest realizowana".

– Pan Gorgosz tych wyjaśnień jednak nie udzielił, za co został ukarany przeze mnie kwotą ok 145 tys. zł – przypomniał i dodał, że ponieważ kwoty tej nie wpłacił do dziś, zostanie uruchomiony mechanizm windykacji. – Tu chodzi wyłącznie o stosowanie prawa i to zarówno w mediach publicznych, jak i komercyjnych – podsumował.

Likwidator TVP żąda pieniędzy od KRRiT. Daje trzy dni

We wtorek Centrum Informacji TVP poinformowało, że Daniel Gorgosz wystosował do szefa KRRiT Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 wraz z odsetkami.

"Stanowczą reakcję Daniela Gorgosza – od 8 kwietnia br. wpisanego do KRS jako likwidatora Spółki, potwierdza postanowienie Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny o oddaleniu wniosku o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego środków z wpływów abonamentowych (sygn. akt II Ns 122/24)" – czytamy.

Centrum Informacyjne TVP podkreśliło ponadto, że Grogosz już wcześniej zabiegał o wypłatę środków z wpływów abonamentowych, jednak dotąd "spotkał się z arogancją i brakiem reakcji Macieja Świrskiego".

"W ostatecznym wezwaniu przedsądowym wskazał 3 dni na dokonanie wpłaty, od dnia otrzymania pisma" – przekazano w komunikacie.

Czytaj też:

Dziennikarz TVN24 mówił o seksie prezydenta z 15-latką. Do akcji wkracza KRRiTCzytaj też:

"W normalnym kraju to nie powinno uchodzić na sucho". Romaszewska pozywa TVPCzytaj też:

Likwidator TVP ukarany. Nie chciał ujawnić tych informacji