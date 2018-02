"Tak w życiu, jak w sporcie, nie zawsze bywa kolorowo". Żyła odpowiada na zarzuty żony

W nocnym wpisie na portalu społecznościowym kobieta poinformowała, że mąż zostawił ją i dzieci. "Dzień przed Wigilią powiedział, że ma kochankę" – oznajmiła. "Tak, to prawda, ten wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie i dzieci, bo tak, bo nie potrafi żyć w rodzinie" – napisała na portalu społecznościowym żona skoczka. Niedługo później wpis zniknął. Później, w rozmowie z portalem Fakt.pl przyznała, że mąż nie odbiera telefonów i nie interesuje się dziećmi.

Głos w sprawie zabrał sam zainteresowany.

"Moje małżeństwo rozpadło się już dawno temu"

"No i tak, w życiu jak sporcie, nie zawsze bywa kolorowo:-/ a odpowiadając na ostatnie publikacje dotyczące mojego małżeństwa i rodziny chciałem poinformować że nie są one prawdziwe:-/ moje małżeństwo rozpadło się już dawno temu:-/" – napisał Piotr Żyła we wpisie na portalu społecznościowym.