Żukowska poszła z kwiatami do Hołowni

"Dziękuję Pani Przewodniczącej za dobre spotkanie" – napisał Hołownia na portalu X i opublikował zdjęcie. Widać na nim, jak trzyma w dłoniach spory bukiet kwiatów. Dostał je od Anny Marii Żukowskiej. "Ja również dziękuję Panu Marszałkowi za pogłębioną rozmowę, ważne ustalenia i liczę na to, że w piątek się wszystko pomyślnie uda w głosowaniach w sprawie projektów dotyczących prawa do przerywania ciąży" – skomentowała poseł Lewicy.

twitter

Wulgarny wpis Żukowskiej

Okazuje się, że to kwiaty na przeprosiny. Przypomnijmy, że w marcu marszałek Sejmu zdecydował, że projekty dot. liberalizacji przepisów aborcyjnych będą procedowane przez Sejm po wyborach samorządowych. – Mamy naprawdę świetny plan, mnóstwo rzeczy do zrobienia, mamy głębokie przekonania i wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi. Jednej rzeczy nam trzeba, a może dwóch: po pierwsze spokoju, a po drugie cierpliwości – mówił wówczas Hołownia. Podkreślał, że aborcja to kwestia na tyle istotna, że nie powinna stać się elementem kampanii samorządowej.

Ta postawa spotkała się z ostrą krytyką Lewicy. Szefowa klubu, poseł Anna Maria Żukowska użyła wtedy wobec lidera Polski 2050 wulgarnego słowa: "Wy*** z tym spokojem".

Później w czasie jednej z rozmów w telewizji przyznała, że przeprosi za swoje słowa, ale pod jednym warunkiem. – Myślę, że przeproszę jeśli pan marszałek dotrzyma danego słowa – oznajmiła na antenie TVN24. Konrad Piasecki dopytał: – Czyli jeżeli 11 kwietnia będzie debata, to pani przeprasza za te słowa? – Tak – potwierdziła Żukowska.

W środę 10 kwietnia w Sejmie udała się na spotkanie z marszałkiem Hołownią. Żukowska wręczyła politykowi bukiet jasnych róż.

W czwartek w Sejmie mają się odbyć pierwsze czytania czterech poselskich projektów dot. aborcji. Marszałek Sejmu zapowiedział, że jeżeli pojawią się wnioski o ich odrzucenie w I czytaniu, to głosowania nad tymi wnioskami odbędą się w piątek. Jeśli jednak Sejm zdecyduje o skierowaniu tych projektów do komisji nadzwyczajnej, Sejm jeszcze w piątek taką komisję powoła.

Czytaj też:

Powyborcze rozliczenia. Scheuring-Wielgus: Hołownia nas okłamałCzytaj też:

Olbrzymia kompromitacja Sejmu. Transmitowano tajne posiedzenie Lewicy