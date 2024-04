Duża grupa migrantów szturmowała polską granicę. "Byli bardzo agresywni"

Funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego odparli kolejną próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez ponad 220-osobową grupę migrantów.

"W rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży 10 kwietnia około godz. 10:00 doszło do próby siłowego przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przez rzekę graniczną Przewłoka. Grupa ponad 220 cudzoziemców próbowała nielegalnie w ten sposób dostać się do Polski. Cudzoziemcy byli bardzo agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy. W trakcie zdarzenia odebrano cudzoziemcom niebezpieczne narzędzie zrobione z drewna i gwoździ" – czytamy w komunikacie SG.

Na nagraniu widać dużą grupę osób stojącą przy granicy, niektóre z nich niosą drabiny. W stronę polskich służb rzucane są różne elementy.

"Odebrano cudzoziemcom niebezpieczne narzędzia. Migranci wycofali się w głąb Białorusi" – przekazała Straż Graniczna.

Niespokojnie na granicy z Białorusią

W poniedziałek i we wtorek na granicy z Białorusią odnotowano 368 prób nielegalnego przedostania się do Polski, o czym poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej. Migranci kilkukrotnie kamieniami zaatakowali polskie służby. Zespoły o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym prowadziły działania dwukrotnie.

8 kwietnia odnotowano 120 zdarzeń związanych z nielegalną migracją. Natomiast 248 prób nielegalnego przekroczenia granicy ujawniono 9 kwietnia. Podczas jednej z prób w rejonie Czeremchy migranci znajdujący się za techniczną barierą rzucając kamieniami w polskie patrole wybili szybę w samochodzie służbowym Straży Granicznej.

Od początku 2024 r. na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej nielegalnie na terytorium Polski usiłowali przedostać się obywatele pochodzący z 28 państw.

Według danych SG od początku kwietnia łącznie było około 2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Z kolei w marcu zanotowano ok. 3,4 tys. takich prób, znacznie więcej niż w styczniu i lutym.

