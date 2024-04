"PiS chce iść za ciosem". Kaczyński szykuje się do wielkiego boju

Po zwycięskich dla PiS wyborach samorządowych, partia Jarosława Kaczyńskiego chce iść za ciosem i uzyskać najlepszy wynik w wyborach reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. "Dotychczasowy sztab wyborczy ma w najbliższych dniach przejść rekonstrukcję i zostać uzupełniony o kolejne nazwiska. Plan na kampanię do europarlamentu ma być także błyskawicznie przedstawiony do akceptacji. Jedno jednak jest z góry pewne: PiS zamierza iść za ciosem i po raz kolejny osiągnąć najlepszy wynik wyborczy w kraju, zwiększając w ten sposób nadzieje swoich wyborców na rychły powrót do władzy" – opisuje portal Onet.

Jednym z elementów strategii PiS ma być zorganizowanie w maju dużej konferencji sił patriotycznych. "Innym istotnym wydarzeniem w nadchodzącej kampanii PiS do PE ma być zaplanowany na 18 maja w Warszawie wielki marsz PiS. Partia Kaczyńskiego, na miesiąc przed wyborami, chce do stolicy ściągnąć ponad milion sympatyków" – czytamy.

Kto na listy do PE?

Najwięcej problemów może przynieść ułożenie list wyborczych. Na Nowogrodzkiej można usłyszeć, że "parcie na Brukselę" ma bardzo wielu polityków formacji. " Wszyscy pielgrzymujący w ostatnich tygodniach na Nowogrodzką na audiencję u prezesa Kaczyńskiego mają głębokie poczucie, że się nadają i chcą być w Parlamencie Europejskim, bo uważają, że są najlepsi" – wskazuje Onet dodając, że niektórzy nawet zaczęli się intensywnie uczyć języków obcych.

Co ciekawe, ma istnieć lista "pewniaków", której autorem jest sam Jarosław Kaczyński. "To na tych nazwiskach prezes Prawa i Sprawiedliwości chce oprzeć cały ciężar wyborczej kampanii do Parlamentu Europejskiego, a oni mają zapewnić mu kolejne już dziesiąte wyborcze zwycięstwo z rzędu" – czytamy.

Na tej liście tej ma znajdować się kilka nazwisk czołowych polityków PiS oraz Suwerennej Polski: Beata Szydło, Joachim Brudziński i Patryk Jaki. To właśnie oni mają być "lokomotywami" wyborczymi Prawa i Sprawiedliwości w wyborach 9 czerwca.



