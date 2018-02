Ile za „Mieszkania+”?. Min. Kwieciński: Wynajem 50-metrowego mieszkania ok. 550-650 zł

Minister stwierdził, że rząd zdecydował się na przyspieszenie projektu „Mieszkanie+”.

– W tej chwili w budowie jest około 2 tysięcy mieszkań. To z dnia na dzień przybywa. W przygotowaniu jest kolejnych 25 tysięcy – mówił w dzisiejszej audycji RMF FM.

Kwieciński zapewnił, że ten program jest adresowany do „uboższych warstw społecznych”.

– Do tych, których do tej pory nie było stać na to, żeby dać możliwość zamieszkania, a kiedy się poprawi sytuacja bytowa, majątkowa, żeby również takie mieszkanie przejąć na własność – mówił.

Minister przekazał, że obecnie jest budowanych około 2 tysięcy mieszkań, ale w przyszłości ta liczba ma diametralnie wzrosnąć.

– W tej chwili w budowie jest około 2 tysięcy mieszkań. To z dnia na dzień przybywa. W przygotowaniu jest kolejnych 25 tysięcy – ocenił.