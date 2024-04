"Erozja nastrojów". Polacy coraz niechętniej patrzą na Ukraińców

Stosunek Polaków do pracowników z Ukrainy zbadano w przygotowanym przez Personnel Service "Barometrze Polskiego Rynku Pracy".

Polacy pracodawcy cenią pracowników z Ukrainy. Za co najbardziej?

Wynika z niego, że pozytywne bądź neutralne zdanie na ich temat ma aż 78 proc. firm. Co czwarty polski przedsiębiorca deklaruje, że ceni pracowników z Ukrainy za doświadczenie, zaś co piąty za ich skromność, lojalność i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy. Cenią ich również za szybką adaptację, pracowitość, a także szybką naukę języka.

Warto tu odnotować, że zaledwie 14 procent pracodawców docenia wiedzę Ukraińców, zaś 17 proc. wskazała, że nie ma nic, za co ceni pracodawców z Ukrainy. To o 12 punktów procentowych więcej niż przed rokiem.

"Erozja nastrojów". Polacy coraz mniej przychylni Ukraińców

Zupełnie inaczej prezentuje się już stosunek szeroko pojmowanego społeczeństwa polskiego do Ukraińców. Tu nastąpił zwrot w porównaniu do nastrojów sprzed roku.

"Gorzej na Ukraińców patrzy polskie społeczeństwo, gdzie doszło do erozji nastrojów. Co czwarty badany określa swój stosunek jako pozytywny lub raczej pozytywny, czyli o 10 pkt proc. mniej niż rok temu" – wynika za raportu.

Powodów zmiany nastrojów jest wiele. Chodzi między innymi o obawy, że obecność Ukraińców na polskim rynku pracy przyczynia się do obniżenia wzrostu wynagrodzeń. Taką opinię wyraziło 41 proc. respondentów. Z kolei co piąty badany uznał kadrę ze Wschodu za konkurencję.

Według założyciela Personnel Service i eksperta rynku pracy Krzysztofa Inglota, spadek sentymentu do Ukraińców wynika ze zmiany percepcji, a także naturalnej erozji nastrojów.

– Początkowo solidarność była niezwykłe wysoka, ale upływ czasu, przyzwyczajenie oraz zwykłe zmęczenie pomaganiem mogą prowadzić do narastania negatywnych opinii – tłumaczy. To zaś – jak podkreślił – stanowi wyzwanie dla działów HR w firmach, które zatrudniają bądź planują zatrudnić obcokrajowców. To może okazać się wkrótce realnym problemem, bo chęć zatrudniania Ukraińców deklaruje 40 proc. polskich firm.

Jak Ukraińcy są traktowani na polskim rynku pracy?