"Antyżydowska nagonka nastąpiła z nadania moskiewsko-komunistycznego". Prof. Żaryn o Marcu '68

Prof. Żaryn tłumaczy w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl. że jakkolwiek PRL był państwem uznawanym w skali międzynarodowej, to „my, Polska i Polacy, nie uznajemy tej formacji, która wtedy rządziła w latach 1944-1989, jako przez nas wybranej”.

"Moskwa decydowała w sprawach kluczowych"

– Formacja komunistyczna powstała w Polsce ewidentnie z nadania zewnętrznego, z nadania Moskwy i była instalowana w sposób wyjątkowo brutalny w latach 1944-1956. Po 6 latach okupacji nadal byliśmy poddawani potwornym represjom. Wymordowano około 50 tys. działaczy podziemia niepodległościowego, wsadzenie do więzień – tylko w tym okresie – około 250 tysięcy ludzi, wywiezienie kolejnych tysięcy na Syberię i inne miejsca w Rosji, a śladem instalacji tej władzy komunistycznej jest fakt, że inwigilowano w latach stalinowskich około 5 milionów ludzi – mówi prof. Żaryn, dodając, że ta instalacja okazała się niezwykle skuteczna, gdyż zapewniła tej władzy trwanie aż do 1989 roku.

– Stąd oczywiście wszystko co czyniła partia komunistyczna, w tym również czystki antyżydowskie, czyniła nie w porozumieniu z Polakami tylko w porozumieniu z Moskwą. To Moskwa decydowała w sprawach kluczowych. Jedną z tych spraw była zgoda na wewnętrzne przemeblowanie układu sił w PZPR. Komuniści wykorzystali to do wyrzucenia części środowiska, które blokowało im kariery. Taka była w gruncie rzeczy geneza i przebieg Marca w tym aspekcie antyżydowskim. Trudno byśmy jako Polacy brali za to odpowiedzialność – tłumaczy senator Prawa i Sprawiedliwości.

Nagonka z nadania moskiewsko-komunistycznego

– Bierzemy odpowiedzialność za fakt, że wśród komunistów byli oczywiście Polacy. To oni z nadania Moskwy byli dysponentami władzy realnej w Polsce – przyznaje.

Polityk dodaje, że to władza komunistyczna ponosi odpowiedzialność za wytworzenie antyżydowskiej atmosfery w tamtym latach.

– Ta patologiczna i antyżydowska nagonka, która wówczas nastąpiła z nadania moskiewsko-komunistycznego miała swoje konsekwencje w przeniesieniu tej patologicznej atmosfery na część społeczeństwa. Pamiętajmy jednak, że masówki nie były wynikiem spontanicznego działania, tylko obawy przed utratą pracy. Trudno nazwać je jako rzeczywistą polską atmosferę. Ona była wykreowana przez propagandę komunistyczną – przekonuje.

Polski wymiar wydarzeń z 1968 roku

Prof. Żaryn przekonuje, że głównym celem proponowanego przez niego projektu uchwały dot. wydarzeń z 1968 roku jest podkreślenie aspektu polskiego dążenia do wolności.

– W tym projekcie uchwały podkreślam przede wszystkim czysto polski wymiar wydarzeń. Ten wymiar to polskie tradycje wolnościowe. Młodzież z 1968 roku wpisała się w wielkie polskie tradycje pożądania wolności sięgające XIX wieku – mówi w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.