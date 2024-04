"Historia absolutnie fascynująca". Paweł Lisicki o filmie "Grób Rybaka"

O powstającym filmie "Grób Rybaka" Paweł Lisicki mówił w rozmowie z Mediami Narodowymi.

"Nieprawdopodobna" historia grobu św. Piotra

– Film jest w całości oparty na książce, którą napisałem (...) – powiedział redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy". Jak podkreślił, spośród wszystkich napisanych przez niego książek "Grób Rybaka" jest tą najbardziej reportersko-śledczą. – Opowiada ona o zupełnie mało znanej w Polsce historii, a z pewnego punktu widzenia wręcz nieprawdopodobnej. Chodzi mianowicie o poszukiwanie grobu świętego Piotra. Myślę, że większość Polaków, jak jedzenie do Rzymu i widzi Bazylikę świętego Piotra, to zakłada że jest tam też i grób. Okazuje się, że kwestie dotyczące tego, czy ten grób tam był, czy św. Piotr przebywał w Rzymie, czy zginął śmiercią męczeńską z punktu widzenia historycznego jest to fascynująca opowieść, która wcale nie jest taka prosta. Trzeba się naprawdę wysilić, żeby do tego dotrzeć – mówił Lisicki.

Książka "Grób Rybaka" taktuje tę historię na różnych poziomach. M.in. historycznym, a więc ukazuje w jaki sposób prowadzono badania na temat świętego Piotra i jego grobu, ale także współczesnym, czyli opisuje to, jak doszło do odnalezienia grobu, w wyniku poszukiwań, które początkowo prowadzone były półjawnie.

Prace nad filmem "Grób Rybaka"

Z informacji przekazanej przez redaktora naczelnego "Do Rzeczy" wynika, że wszelkie zgody na nakręcenie filmu w Bazylice Świętego Piotra już zostały wydane. Do jego realizacji pozostają dwie rzeczy.

– Po pierwsze, wyjazd do Rzymu. To będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu. Zabieramy ze sobą ekipę filmową. Następnie oczywiście – zmontowanie tych wszystkich zdjęć i ułożenie tego w historię, w której starożytność będzie się przenikała ze współczesnością – powiedział.

Paweł Lisicki przypomniał, że wciąż można wesprzeć produkcję filmu za pośrednictwem zbiórki utworzonej na platformie Zrzutka.pl.

Zbiórka na film Pawła Lisickiego. Ty też możesz pomóc

Historia odkrywania grobu świętego Piotra w Rzymie wydarzyła się naprawdę. Wszystko działo się w najgorszym okresie II wojny światowej. To wtedy wysłani przez Piusa XII archeologowie odkryli starożytny cmentarz pod Bazyliką i położony w jego centrum grób Apostoła.

Kto chce, żeby na ten temat powstał pierwszy polski film może już w tym pomóc na zrzutce! – Wielkie lewicowe media wciąż podważają istnienie i obecność grobu św. Piotra w Rzymie. Dlaczego to robią? Dlaczego nie chcą uznać tego, co odkryli archeologowie w latach 40. w Rzymie? Dlaczego nie chcą dostrzec grobu św. Piotra, który znajduje się bezpośrednio pod bazyliką św. Piotra? Kto chce to zrozumieć, proszę by wsparł produkcję filmu "Grób Rybaka" na zrzutce – apeluje Paweł Lisicki.

