PiS chce odrzucenia trzech projektów ws. aborcji. Poprze propozycję Trzeciej Drogi?

"PiS właśnie złożył w Sejmie wniosek o odrzucenie... trzech z czterech projektów aborcyjnych. Czemu tylko trzy, a nie cztery? Bo dla PiS przesłanka eugeniczna najwyraźniej przestała być już niekonstytucyjna i niemoralna. Premier Morawiecki niedawno przyznał wprost, że jest zwolennikiem pseudokompromisu aborcyjnego – czyli prawa do zabijania chorych bezbronnych dzieci w łonach matek. Banda hipokrytów. Konfederacja złoży wniosek o odrzucenie wszystkich czterech projektów. Stop zabijaniu dzieci" – napisał na portalu X poseł Konfederacji Michał Wawer.

Wcześniej z mównicy sejmowej głos zabrała Józefa Szczurek-Żelazko z PiS. Podkreśliła, że rządząca obecna koalicja "zafundowała nam niesamowity chaos, spowodowany nieudolnością, niekompetencją i lenistwem" obecnego rządu, który nie jest w stanie realizować obietnic wyborczych. – Wyborcy domagają się ich realizacji, dlatego w tym czasie koalicja wprowadza te projekty pod obrady Sejmu, aby przykryć tą swoją nieudolność. W międzyczasie podejmuje szereg działań, które bardzo negatywnie są odbieranie przez Polki i Polaków – mówiła Szczurek-Żelazko

– To wszystko chcecie przykryć tak ważnym tematem, jakim jest fundamentalne prawo człowieka do życia? – pytała parlamentarzystka.

– Wiecie doskonale, że taki temat będzie zawsze budził i budzi emocje skrajne, które prowadzą do polaryzacji społeczeństwa" – zaznaczyła posłanka PiS. Dodała, że "PiS nie chce brać w tym udziału". Podkreśliła, że prawa kobiety są sprowadzone do prawa do aborcji. "Trybunał Konstytucyjny w roku 1997 roku oraz w 2020 roku (...) wyraził stanowisko w tej sprawie – przypomniała Szczurek-Żelazko.

PiS przeciw trzem projektom, co z czwartym?

Poinformowała, że "klub PiS składa trzy wnioski o odrzucenie projektów ustaw z druków nr 176 nr 177 oraz z druku nr 224" – zapowiedziała posłanka". Chodzi o dwa projekty Lewicy oraz propozycję KO.

Czwartym rozpatrywanym przez posłów projektem jest ten Trzeciej Drogi. Domaga się on odwrócenia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., zakazującego aborcji eugenicznej, co oznaczałoby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego. Próbuje przy tym wprowadzić możliwość dokonania aborcji ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety w ciąży.

