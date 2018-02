Katastrofa smoleńska. Odbyła się kolejna ekshumacja

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik, dzisiaj rano odbyła się ekshumacja 70. ofiary katastrofy smoleńskiej, a do końca kwietnia planowanych jest jeszcze 13.

Ekshumacje rozpoczęły się w połowie listopada 2016 r. Jako pierwszych ekshumowano Lecha i Marię Kaczyńskich. Do końca grudnia 2016 roku ekshumowano w sumie 11 osób. Po dwóch miesiącach przerwy, w marcu 2017 roku, ruszył kolejny etap ekshumacji. Od marca do końca czerwca ekshumowano kolejne 22 osoby. Po kolejnych dwóch miesiącach przerwy, we wrześniu i październiku przeprowadzono już 11 ekshumacji.

