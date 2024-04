Przewodniczący KEP apeluje do "ludzi dobrej woli"

"Usilnie proszę wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie troskliwą opieką życia nienarodzonych dzieci oraz ich matek, o sprzeciw wobec kultury wykluczenia, która odbiera najbardziej bezbronnym i słabym osobom podstawowe prawo – prawo do życia" – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w "Stanowisku ws. poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej".

Przewodniczący KEP przypomniał, że polska konstytucja zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia (art. 38), a także chroni macierzyństwo, rodzicielstwo i rodzinę (art. 18).

Abp Wojda zwrócił uwagę, że nienarodzone dzieci są najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich ludzi. "Aborcja niesie zagrożenie również dla kobiet i ich najbliższych, a także dla całego społeczeństwa. Powoduje poważne zagrożenia zdrowia kobiet, co prowadzi do wielkiego, długotrwałego cierpienia matek zarówno w aspekcie fizycznym, psychicznym, jak i duchowym" – podkreślił. "Proaborcyjna propaganda fałszywie głosi, że jest to ich wolny wybór i prawo" – dodał.

Przewodniczący Episkopatu przyznał, iż niezwykle ważne jest, aby "kobieta w trudnej sytuacji życiowej zawsze mogła liczyć na wszechstronną pomoc, co od lat czyni zarówno Kościół, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje państwowe".

"Usilnie proszę wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie troskliwą opieką życia nienarodzonych dzieci oraz ich matek, o sprzeciw wobec kultury wykluczenia, która odbiera najbardziej bezbronnym i słabym osobom podstawowe prawo – prawo do życia" – zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Aborcja w Sejmie

Zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu, na trwającym posiedzeniu posłowie rozpatrują cztery projekty ustaw dotyczące aborcji. Pierwszy z nich – autorstwa Lewicy – zakłada legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży. Taka propozycja znajduje się również w projekcie Koalicji Obywatelskiej. Projekt ten zezwala też w wyjątkowych przypadkach na aborcję w późniejszym terminie oraz zakłada zmuszenie placówek medycznych do wykonywania aborcji, jeśli podmiot jest związany umową z NFZ. Drugi projekt Lewicy dot. "dekryminalizacji" pomocnictwa w aborcji oraz zmian w klauzuli sumienia.

Z kolei projekt Trzeciej Drogi domaga się odwrócenia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., zakazującego aborcji eugenicznej, co oznaczałoby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego. Próbuje przy tym wprowadzić możliwość dokonania aborcji ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety w ciąży.

Głosowanie nad projektami zaplanowano na piątek.

Czytaj też:

Nowickiej puściły nerwy. "Wataha, okropne typy"Czytaj też:

"Wiem, jakie to poświęcenie być matką". Karinie Bosak załamał się głos w SejmieCzytaj też:

Przesłanka zdrowia psychicznego furtką do aborcji na życzenie