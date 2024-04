Nagły zwrot ws. znanego dziennikarza. "Życie pisze własne scenariusze"

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Choć minęło już kila miesięcy, to niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się z nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Jak poinformowały pod koniec marca Wirtualne Media, były prezenter TVN24, Maciej Dolega, rozstał się z TVP Info. Informację o końcu współpracy potwierdziło biuro prasowe spółki. "Pan Maciej Dolega nie jest już współpracownikiem TVP" – napisano w komunikacie Centrum Informacji Telewizji Polskiej. Dziennikarz pracował w TVP Info od kwietnia 2021 roku, po tym, jak przeszedł tam z TVN24. Po zmianie władz w TVP, prezenter przygotowywał jeszcze pojedyncze materiały, ostatnio jednak nie pojawiał się już na antenie.

Maciej Dolega jednak poza "Dzień dobry TVN". Nagły zwrot

Niedługo później portal przekazał, że dziennikarz będzie współpracował ze śniadaniówką TVN. Według doniesień serwisu Wirtualne Media, miał dołączyć do zespołu reporterów magazynu i odpowiadać za relacje na żywo. Z kolei Edyta Zając, prowadząca w ubiegłym roku program "True Love" w TVN7, miała zostać jedną z prowadzących cykl "Show-biznes", w którym od poniedziałku do piątku przedstawiane są najważniejsze informacje ze świata rozrywki i kultury. Zespół "Dzień dobry TVN" miał powiększyć w kwietniu.

Teraz okazuje się, że do tego nie dojdzie.

– Niezwykle cieszyłem się na czekające mnie wyzwania, rozmowy z gośćmi i spotkania z widzami. Dostałem też ogrom wsparcia i dobrej energii od ludzi w mediach społecznościowych oraz od znajomych z różnych redakcji, którzy przeczytali o mojej współpracy z TVN-em. Bardzo to wszystko doceniam i jestem wdzięczny za okazaną życzliwość – przekazał w oświadczeniu portalowi Wirtualnemedia.pl Maciej Dolega.

Były dziennikarz TVP jednak nie przejdzie do TVN. Podał powód

Dziennikarz, uzasadniając brak współpracy z TVN, wskazał na kwestie rodzinne.

– Życie pisze jednak własne scenariusze, często takie, które są dla nas najcięższą próbą. Bardzo żałuję, ale nie będę mógł w tym momencie sprawdzić się w nowych zadaniach. To czas, kiedy muszę być blisko mojej rodziny i wspierać najbliższą mi osobę w powrocie do zdrowia – tłumaczy Dolega.

– Raz jeszcze chciałbym też podziękować redakcji i kierownictwu “Dzień Dobry TVN” za docenienie moich kompetencji i dostrzeżenie we mnie potencjału do realizacji tego prestiżowego zadania. Praca w tak kreatywnym, pełnym pasji zespole z pewnością byłaby wielką przyjemnością – dodał dziennikarz.

Czytaj też:

Kolejny znany reporter "Wiadomości" w Telewizji Republika. Sakiewicz potwierdzaCzytaj też:

Gwiazda "Wiadomości" żegna się z TVP. "Nie jest już pracownikiem"