Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Choć minęło już kila miesięcy, to niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się z nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Jak informuje portal Wirtualne Media, dziennikarka Telewizji Polskiej, Monika Drozd, pracuje obecnie jako asystentka europosła Prawa i Sprawiedliwości Zdzisława Krasnodębskiego. Biuro prasowe TVP potwierdziło, że Drozd nie współpracuje już z publicznym nadawcą. "Pani Monika Drozd nie jest pracownikiem TVP" – przekazano.

Była dziennikarka TVP asystentką znanego europosła. "Jest zatrudniono jako asystentka lokalna"

Serwis Wirtualne Media poprosił o komentarz w tej sprawie biuro poselskie europosła Zdzisława Krasnodębskiego.

"Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie Parlamentu Europejskiego Pani Monika Drozd jest zatrudniona jako asystentka lokalna" – przekazano w odpowiedzi.

Sama Monika Drozd nie odniosła się publicznie do tej informacji.

Kim jest Monika Drozd?

Monika Drozd przez ostatnich kilka lat była związana z Telewizją Polską. W maju 2023 roku serwis Wirtualne Media podawał, że dziennikarka zadebiutowała na antenie TVP Info w roli reporterki sejmowej. Wcześniej, od 2016 roku, pracowała w stacji, ale nie występowała w relacjach na żywo. Przed pracą w TVP występowała w roli rzeczniczki prasowej Centrum Opatrzności Bożej.

Zdzisław Krasnodębski jest europosłem PiS od 2014 roku. W poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego był jednym z wiceprzewodniczących tej instytucji. Najbliższe wybory do europarlamentu odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 roku.

