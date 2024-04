Co powinien zrobić Tusk? Wałęsa ma dla niego radę

"Fakt" zapytał o refleksje po wyborach samorządowych Lecha Wałęsę. Były prezydent wskazuje, co powinien zrobić teraz Donald Tusk, aby jego obóz polityczny wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego. – Wszelkimi siłami budować solidarność na wzór mojej "Solidarności". Wszyscy razem – apeluje Lech Wałęsa.

– Będą przegrywać, jeśli będą się kłócić. Jeśli nie pójdą razem, to przegrają – dodaje były prezydent.

Lech Wałęsa dodaje, że Donald Tusk nie ma wyboru i musi łagodzić spory pomiędzy koalicjantami. – Nie ma wyboru. Trzeba wszystko zrobić, aby doprowadzić do jedności. Wszystkie siły, które zwyciężyły w parlamencie, mają być razem – zaznacza Wałęsa.

Wybory do PE. Kaczyński szykuje PiS do wielkiego boju

Tymczasem, jak donoszą media, po zwycięskich dla PiS wyborach samorządowych, partia Jarosława Kaczyńskiego chce iść za ciosem i uzyskać najlepszy wynik w wyborach reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. "Dotychczasowy sztab wyborczy ma w najbliższych dniach przejść rekonstrukcję i zostać uzupełniony o kolejne nazwiska. Plan na kampanię do europarlamentu ma być także błyskawicznie przedstawiony do akceptacji. Jedno jednak jest z góry pewne: PiS zamierza iść za ciosem i po raz kolejny osiągnąć najlepszy wynik wyborczy w kraju, zwiększając w ten sposób nadzieje swoich wyborców na rychły powrót do władzy" – opisuje portal Onet.

Jednym z elementów strategii PiS ma być zorganizowanie w maju dużej konferencji sił patriotycznych. "Innym istotnym wydarzeniem w nadchodzącej kampanii PiS do PE ma być zaplanowany na 18 maja w Warszawie wielki marsz PiS. Partia Kaczyńskiego, na miesiąc przed wyborami, chce do stolicy ściągnąć ponad milion sympatyków" – czytamy.

Wybory do PE odbędą się 9 czerwca.

