"Nie odwracajcie się od nas w tym trudnym momencie". Emocjonalny list Lubnauer do "Przyjaciół Polski"

"Jak pisał wielki, polski pisarz..."

Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej nawiązuje do swojego rodzinnego miasta – Łodzi. Opisuje wielokrotne rozmowy z Markiem Edelmanem i podkreśla wagę umiejętności stanięcia w prawdzie historycznej.

"Sytuacja w Polsce niepokoi dziś wielu Polaków i te osoby, które darzą nasz kraj sympatią. Zasmuca również liczne grono przyjaciół Polski na całym świecie: polityków, intelektualistów, historyków, publicystów, ludzi kultury i sztuki, którzy życzliwie patrzyli na przemiany w naszym kraju, od powstania „Solidarności” po sukcesy gospodarcze ostatnich dekad. A także Polaków, którzy w różnych okresach z Polski wyemigrowali – często przymuszeni okolicznościami politycznymi i gospodarczymi" – pisze posłanka.

Lubnauer zaznacza, że "Polska to nie tylko dzisiejsza większość sejmowa": "To dużo więcej: wspólnota jednostek i pokoleń, wspólnota historii i losów. Dlatego, wobec milczenia Prezydenta RP rządu, kieruję to przesłanie do wszystkich Polaków w kraju i naszych przyjaciół w świecie".

"Do wszystkich przyjaciół Polski na całym świecie"

Szefowa Nowoczesnej apeluje: "Nie odwracajcie się od nas w tym trudnym momencie. To czas, w którym przyzwoici i wrażliwi Polacy, którzy stanowią większość naszego społeczeństwa, którzy protestują przeciwko manipulowaniu historią i których mierzi wszelka nienawiść, antysemityzm i ksenofobia, szczególnie potrzebują wyrazów solidarności i otuchy. Potrzebujemy głosów wsparcia i rozsądku, zwłaszcza wobec często pojawiających się, niesprawiedliwych uogólnień i przekłamań, oraz przypisywania wszystkim Polakom złych intencji".

Katarzyna Lubnauer przywołuje także zbliżające się rocznice: 50. rocznicę marca 1968 r., 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim oraz 70. rocznicę powstania państwa Izrael. W tym kontekście Lubnauer apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o "odnowę więzi wzajemnego zrozumienia między Polską a Izraelem".

"Niech Pana rząd znajdzie w sobie odwagę i moralną siłę, by to zrobić. Tak, jak kiedyś znaleźli je polscy biskupi w 1965 r. czy Tadeusz Mazowiecki w 1989 r. w Krzyżowej, tworząc podwaliny pojednania między Polską a Niemcami. Dziś wszyscy jesteśmy sąsiadami – Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy – i nie ma żadnego powodu, by nasze narody dzieliła jakakolwiek wrogość" – pisze w apelu Lubnauer.