Nowacka zapowiada nowy przedmiot w szkołach. "Zastąpi wychowanie do życia w rodzinie"

Nowacka przekazała na konferencji prasowej w piątek, że we współpracy z ministrami zdrowia (Izabelą Leszczyną) i sportu (Sławomirem Nitrasem) powołała zespół, który "przygotuje założenia i podstawy programowe do nowego przedmiotu, który będzie nazywał się edukacja zdrowotna".

Wyjaśniła, że przedmiot ten zastąpi wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Jak dodała, "będzie przedmiotem holistycznym, znacznie szerszym, ponieważ chcielibyśmy, by do tematu ochrony zdrowia, profilaktyki podejść szczególnie poważnie".



– Jeżeli nie zacznie się tej edukacji już w szkole, to potem będziemy oglądali społeczeństwo coraz bardziej nieświadome, jak zapobiegać chorobom, jak przeciwdziałać skutkom chociażby braku ruchu, jak reagować w sytuacjach kryzysowych – argumentowała.

twitter

Nowacka o nowym przedmiocie w szkołach. Będzie zawierał edukację seksualną

– Będzie to przedmiot, który będzie zawierał w sobie komponenty zdrowia psychicznego, jakże dzisiaj ważnego i często postulowanego, i przez młodzież, i przez nauczycielki i nauczycieli, i przez rodziców – stwierdził Nowacka.

Jak dodała, na lekcjach edukacji zdrowotnej uczniowie będą uczyć się również o zdrowiu fizycznym i odżywianiu, a także o profilaktyce i problemach związanych z uzależnieniami. – Oraz oczywiście o edukacji seksualnej i wiedzy o człowieku – mówiła Nowacka.

Zapowiedziała, że przedmiot edukacja zdrowotna pojawi się w szkołach od września przyszłego roku.



MEN rezygnuje z HiT-u

Wcześniej kierownictwo MEN zapowiedziało rezygnację z przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT) oraz obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Projekt rozporządzenia minister edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w środę.

Czytaj też:

Nowacka o podręczniku do HiT. "Tego gniota pana Roszkowskiego nikomu nie zalecam"