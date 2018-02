Niesiołowski u Lisa: PiS będzie musiał odszczekać tę ustawę

– Oni myśleli, że tym sposobem ten swój PiS-owski elektorat zmobilizują i powiedzą: „Zobaczcie, do tej pory Polski nikt nie bronił, Polska była poniżana, upokarzana, szkalowana i teraz my będziemy wszystkich opluwaczy Polski karać” – stwierdził Niesiołowski. Jego zdaniem, przyjęcie nowelizacji to "szczyt głupoty, prostactwa i prymitywizmu".

Według Stefana Niesiołowskiego, PiS "niszczy wieloletni dorobek Polski". – Niszczą też gospodarkę, tkankę społeczną. To jest jak nowotwór (...) PiS będzie musiał odszczekać jakoś tę ustawę. Nie bardzo ma na to chęć. Polska z każdym dniem traci, staje się państwem absolutnie upadłym – stwierdził poseł UED w rozmowie z Tomaszem Lisem.