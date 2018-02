Gliński: Rada Ministrów nie będzie podejmować działań mających na celu delegalizację ONR

Z pytaniem czy rząd planuje podejmować działania zmierzające do delegalizacji Obozu Narodowo-Radykalnego zwrócili się w interpelacji posłowie Robert Winnicki, Tomasz Rzymkowski i Bartosz Jóźwiak. Zapytanie to miało związek z wypowiedzią wiceminister Magdaleny Gawin, która padła na konferencji “Zjawisko antysemityzmu w Polsce”.

– Wydaje mi się, że ten marsz jest absolutnym problemem. Nie wiem, jak doszło do rejestracji ONR, bo w zasadzie jest to sprzeczne z konstytucją. I na pewno będziemy musieli się temu przyjrzeć. To znaczy delegalizacja ONR w jakiejś perspektywie czasowej jest absolutnie niezbędna, potrzebna – powiedziała wówczas.

W odpowiedzi uzyskanej przez posłów czytamy: "Rada Ministrów nie będzie podejmować działań mających na celu delegalizację ONR-u bądź innych organizacji o charakterze narodowym. Przy czym podkreślam w tym miejscu wyraźnie, że odnoszę się wyłącznie do organizacji o jednoznacznie „narodowym” charakterze, przez co rozumiem nawiązanie do tradycji Narodowej Demokracji lub myśli politycznej Romana Dmowskiego. Propagowanie symboli lub ideologii totalitarnych takich jak narodowy socjalizm i komunizm, jest na terenie Rzeczypospolitej prawnie zakazane, toteż organizacje bądź osoby dopuszczające się tego rodzaju aktów będą traktowane z całą surowością, na jaką pozwala polskie prawo".

Wicepremier Gliński podkreślił, że opinia wyrażona przez podsekretarz stanu Magdalenę Gawin nie jest oficjalnym stanowiskiem Rady Ministrów.

