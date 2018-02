"Ksenofobia i rasizm". Wysoki Komisarz ONZ o Morawieckim i Orbanie

– Dziś ucisk jest znów modny – stwierdził Hussein w czasie otwarcia sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. – Państwo kontroli powróciło, a podstawowe wolności są w odwrocie w każdym regionie świata. Wstyd też jest w odwrocie – dodał. Hussein potępił też falę antyimigranckiej polityki w Europie i poza nią oraz brak międzynarodowego potępienia dla takich postaw.

Jordańczyk Zeid Ra’ad Al-Hussein, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, skrytykował to, co ocenił nazwą "ostrą erozją swobód obywatelskich w Polsce i na Węgrzech".