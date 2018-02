Szewach Weiss o napięciu na linii Polska-Izrael: To jest nasz wspólny, polsko-żydowski problem

– Słowo "pojednanie" nie oddaje tego w pełni, bardziej podobało mi się to co mówił premier Morawiecki o ratowaniu żydowskich współbraci – tłumaczył Szewach Weiss, mówiąc o relacjach pomiędzy Polakami a Żydami, budowanymi przez lata, często właśnie na podstawie doświadczeń z okresu II wojny światowej.

Jak podkreślał publicysta, w obecnej sytuacji niezbędna jest wielka delikatność zarówno wobec narodu żydowskiego, tak okrutnie dotkniętego Holokaustem, jak i wobec Polski, której obywatele również byli ofiarami podczas II wojny światowej. Weiss tłumaczył, że chociaż jego rodzina również uciekła z Polki, w związku z pogromem kieleckim, to takie wydarzenia mogły mieć miejsce wszędzie. – Na polskiej ziemi dochodziło do mordów, ale Polska to też była ofiara – podkreślał Weiss.

W dalszej części dyskusji, były ambasador Izraela stwierdził też, że obecny spór trzeba jak najszybciej zakończyć, szczególnie, że dotyka on bardzo bolesnych tematów. Jak tłumaczy Weiss do pracy nad poprawą relacji trzeba więc podejść "z sercem", dla dobra obu stron sporu.

– Bardzo chciałbym Was przekonać, zwracam się do wszystkich Polaków, nie wolno stracić nadziei, trzeba wyjść z tego sporu jak najszybciej – dodał publicysta.