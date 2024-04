"Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych". MSZ ostrzega

Według doniesień amerykańskich mediów, w ciągu doby lub dwóch, może wybuchnąć kolejna wojna. Izrael przygotowuje się do bezpośredniego ataku ze strony Iranu – przekazał "Wall Street Journal". – Teheran nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji – mówi osoba znająca szczegóły.

Amerykański urzędnik przekazał, że raporty wywiadu USA wskazują, iż atak Iranu może nastąpić na terytorium Izraela, a nie na izraelskie cele zagraniczne. Iran publicznie zagroził odwetem za zeszłotygodniowy atak w Damaszku w Syrii. W nalocie na irański konsulat zginęło siedmiu członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, wśród nich dwóch generałów odpowiadających za zagraniczne działania militarne Iranu. Izrael oficjalnie nie przyznał się do ataku, ale też i nie zaprzeczył, jednak według Waszyngtonu to odpowiedzialność Tel Awiwu.

MSZ wydało ostrzeżenia

"W związku ze wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie powtarzamy nasze ostrzeżenia dla podróżnych" – poinformowało w piątek polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Odradzane są wszelkie podróże do Strefy Gazy i na tereny przylegające. Zagrożenie istnieje także w przypadku wyjazdów do Libanu, Syrii i okolic Jerozolimy.

"Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu tych trzech państw. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz braku możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych" – czytamy w komunikacie resortu.

Interwencja USA

W czwartek Waszyngton kontaktował się z resortem spraw zagranicznych Iranu, dążąc do deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Źródła irańskie poinformowały agencję Reutera, że Teheran zasygnalizował USA, iż nie będzie działał pochopnie, a odwet przybierze formę mającą na celu uniknięcie poważnej eskalacji.

Według portalu Israel National News Stany Zjednoczone spodziewają się ataku Iranu na Izrael, ale najprawdopodobniej nie na tyle dużego, aby wciągnął USA w wojnę.

