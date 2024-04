Polarnicy w Puławach

Do zobaczenia II W pełni i oficjalnie otwarto je w lutym, ale w zimie to średnia przyjemność, za to ciepłą wiosną lub upalnym latem można pomyśleć o chłodzie i odwiedzić nowe muzeum na mapie Polski – Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

Dlaczego w Puławach? A dlaczego nie, skoro to w tamtejszym gimnazjum w latach 30. XX w. nauczał Aleksander Kosiba, organizator pierwszej polskiej wyprawy na Grenlandię i późniejszy profesor Uniwersytetu Wrocławskiego?