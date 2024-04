Skoda Enyaq IV 80 MAXX

Enyaq to przestronny SUV o sportowych aspiracjach, który stał się jednym z bestsellerów czeskiego producenta. Pierwszy elektryczny model z Czech występuje w różnych wersjach (Coupé oraz RS), z których najtańsza Enyaq 60 kosztuje 219 850 zł (z akumulatorem o pojemności 58,0 kWh) i napędem na jedną oś do bardzo atrakcyjnie wyglądającej wersji Coupé 85x L&K, której cena zaczyna się od 316 tys. zł. My przetestowaliśmy jeszcze ubiegłoroczną wersję 80 MAXX, za którą obecnie w salonach sprzedawcy życzą sobie ok. 300 tys. zł.