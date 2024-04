Wojna kokosza w Glinianach

Z kolei przez prawie cały okres powstania Chmielnickiego – jednym wielkim obozem wojskowym. Założone ok. 1397 r. przez Jana z Tarnowa – którą to lokację potwierdził Władysław Jagiełło – przez cały czas pojawiają się na kartach historii jako miejsce rokoszów i niepokojów. Największym z nich był ten zawiązany przez szlachtę w 1537 r., kiedy Zygmunt I Stary wypowiedział wojnę hospodarowi mołdawskiemu Piotrowi Rareszowi, który zamierzał oderwać od Królestwa Polskiego Pokucie. Król zwołał pospolite ruszenie, szlachta jednak zawiązała rokosz, który przeszedł do historii jako tzw. wojna kokosza. Zamiast bowiem iść wojować z Mołdawianami, walczyła z okolicznymi... kurami i w czasie pobytu pod Lwowem zjadła ponoć wszystkie w okolicy.